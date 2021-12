Covid, Giani: 2843 contagi in Toscana, oggi 27 dicembre. Tasso positivi 16,11% (Di lunedì 27 dicembre 2021) LUNEDÌ 27 dicembre 2021 11.45.07 Covid: in Toscana 2.843 nuovi casi, Tasso positivi prima diagnosi sale a 47,2% Covid: in Toscana 2.843 nuovi casi, Tasso positivi prima diagnosi sale a 47,2% Firenze, 27 dic. (LaPresse) - I nuovi casi registrati di Covid-19 in Toscana sono 2.843 su 17.650 test di cui 10.839 tamponi molecolari e 6.811 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il Tasso dei nuovi positivi sul totale dei test effettuati è 16,11%, in calo rispetto al 19,69% di ieri; sale fino al 47,2% sulle prime diagnosi, mentre ieri era al 44,7% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 dicembre 2021) LUNEDÌ 272021 11.45.07: in2.843 nuovi casi,prima diagnosi sale a 47,2%: in2.843 nuovi casi,prima diagnosi sale a 47,2% Firenze, 27 dic. (LaPresse) - I nuovi casi registrati di-19 insono 2.843 su 17.650 test di cui 10.839 tamponi molecolari e 6.811 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio. Ildei nuovisul totale dei test effettuati è 16,11%, in calo rispetto al 19,69% di ieri; sale fino al 47,2% sulle prime diagnosi, mentre ieri era al 44,7% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiSport : #Volley ?? Sospesa #ModenaMonza, gara della 1a giornata di ritorno di #Superlega, dopo aver effettuato i tamponi al… - FirenzePost : Covid, Giani: 2843 contagi in Toscana, oggi 27 dicembre. Tasso positivi 16,11% - BracaliM : 'il guaio dei tracciamenti azzerati' ???????? alla nazione non sanno più come giustificare le cazzate di #Giani & C. C… - LuigiF97101292 : RT @QLexPipiens: La variante Omicron - notoriamente poco o per niente responsiva ai vaccini - è oramai divenuta prevalente e Giani chiede p… - GiancarloChimie : RT @QLexPipiens: La variante Omicron - notoriamente poco o per niente responsiva ai vaccini - è oramai divenuta prevalente e Giani chiede p… -