Covid, Cei annulla la marcia della pace di fine anno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il prossimo 31 dicembre 2021 non si svolgerà la tradizionale marcia della pace, prevista quest'anno a Savona. "L'aumento esponenziale dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni e le ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia previste dal decreto-legge 24 dicembre 2021 ci hanno portato a decidere per l'annullamento di un evento che normalmente richiama centinaia di persone e che avrebbe potuto causare assembramenti", comunica la Cei. Al posto della marcia ci sarà, a partire dalle 19.30, nel Duomo di Savona una Veglia con testimonianze e la messa alle 20.50 che sarà trasmessa in diretta su Tv2000.

