Covid, Bianchi: il 10 gennaio si torna a scuola in presenza, ci vuole responsabilità di tutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 10 gennaio "si torna a scuola in presenza. Stiamo lavorando avendo assunto una responsabilità: si torna in presenza, ci vuole la responsabilità di tutti. Ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, precisando che "laddove ci siano condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, i presidenti delle Regioni possono disporre delle chiusure, ma su casi straordinari e isolati, non diffusi e solo per il tempo necessario". "Ma la nostra indicazione è: si torni in presenza", conclude il ministro Bianchi.

