Covid, ancora voli cancellati: più di 8.000 da vigilia Natale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid e variante Omicron, più di 1.400 voli cancellati oggi nel mondo. Lo riporta la Bbc. Cina e Stati Uniti le destinazioni più colpite, secondo il sito FlightAware. Equipaggi positivi al Covid-19 o in isolamento, la motivazione fornita da compagnie aeree americane. E c’è, ad esempio, Hong Kong che ha deciso lo stop per due settimane per tutti i voli della sudcoreana Korean Air, dopo casi di positività al Covid-19 tra gli arrivi. Stando ai dati citati, la maggior parte dei voli cancellati oggi sono di compagnie aeree cinesi, da China Eastern (368) ad Air China (141). I più interessati, gli aeroporti di Pechino e Shanghai, con un totale di circa 300 collegamenti annullati. Fa la sua parte anche lo scalo di Xi’an, la città cinese da 13 milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021)e variante Omicron, più di 1.400oggi nel mondo. Lo riporta la Bbc. Cina e Stati Uniti le destinazioni più colpite, secondo il sito FlightAware. Equipaggi positivi al-19 o in isolamento, la motivazione fornita da compagnie aeree americane. E c’è, ad esempio, Hong Kong che ha deciso lo stop per due settimane per tutti idella sudcoreana Korean Air, dopo casi di positività al-19 tra gli arrivi. Stando ai dati citati, la maggior parte deioggi sono di compagnie aeree cinesi, da China Eastern (368) ad Air China (141). I più interessati, gli aeroporti di Pechino e Shanghai, con un totale di circa 300 collegamenti annullati. Fa la sua parte anche lo scalo di Xi’an, la città cinese da 13 milioni di ...

Advertising

mante : Avevamo sperato in un po’ di respiro e invece siamo stati delusi: c’è ancora Zangrillo in giro che straparla di Covid. - fattoquotidiano : Gli esercenti in rivolta per la chiusura. Il premier valuta ancora di estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavor… - matteosalvinimi : Il caro bollette è un’emergenza e lo sarà ancora di più, la Lega presenterà a breve una sua proposta al governo per… - Fabio_ska70 : @Roby86341796 @metaanto Jovaxnotti... Com'era già? 'Io sono positivo ma ancora vivo ma ancora vivo' Questo per chi… - retewebitalia : Il covid-19 spegne ancora il capodanno: discoteche chiuse, cancellati concerti e feste in piazza - #retewebitalia… -