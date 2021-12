Covid, anche la Francia ricorre al Super green pass. E accorcia a 3 mesi l’intervallo per il booster (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giorno della vigilia di Natale, per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, la Francia ha visto la quota giornaliera di contagi Superare la cifra di 100 mila. La variante Omicron imperversa nel Paese e, per cercare di rallentarne la diffusione, il governo ha deciso di introdurre il pass vaccinale. Si tratta dell’esatto equivalente del Super green pass italiano, ovvero un certificato ottenibile soltanto da chi si è immunizzato tramite vaccini o in seguito alla guarigione dalla Covid-19. Servirà per accedere a ristoranti, cinema, palestre e, in generale, a quelle attività che si sviluppano al chiuso. «Un semplice tampone non sarà più sufficiente», ha spiegato il premier Jean Castex nella conferenza stampa post Consiglio dei ministri. Il provvedimento, prima ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giorno della vigilia di Natale, per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, laha visto la quota giornaliera di contagiare la cifra di 100 mila. La variante Omicron imperversa nel Paese e, per cercare di rallentarne la diffusione, il governo ha deciso di introdurre ilvaccinale. Si tratta dell’esatto equivalente delitaliano, ovvero un certificato ottenibile soltanto da chi si è immunizzato tramite vaccini o in seguito alla guarigione dalla-19. Servirà per accedere a ristoranti, cinema, palestre e, in generale, a quelle attività che si sviluppano al chiuso. «Un semplice tampone non sarà più sufficiente», ha spiegato il premier Jean Castex nella conferenza stampa post Consiglio dei ministri. Il provvedimento, prima ...

