Contanti | il tetto dei pagamenti si dimezza dal 1 gennaio 2022

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Stretta in arrivo suicon i. Dal 1, fra pochi giorni, ilscenderà dagli attuali 2mila a mille euro. I nuovi paletti per iinsono quelli che ha previsto il decreto fiscale dell’estate del 2020 durante il governo Conte-bis. La normativa fissava un progressivo decremento deicon una soglia a 2mila euro a partire dal luglio di un anno e mezzo fa. E la promessa di scendere ancora, a mille euro appunto, dal primo, si torna al 2011 Con l’anno nuovo si tornerà quindi al livello fissato nel lontano 2011 dal decreto Salva Italia del Governo Monti. Poi cambiato e innalzato a partire dal 2016 dal Governo Renzi. La regole ...

Dal 1° gennaio 2022 si potranno usare iper effettuare pagamenti solo fino a 1000 euro contro gli attuali 2mila. La stretta è stata ... per alzare nuovamente il. La misura punta a ...Scatta tra pochi giorni la nuova stretta sui pagamenti con l'ennesimoimposto dal 1° gennaio 2022. Si potrà trasferire denaro contante solo fino a un massimo di 1.000 euro. E' questa la nuova soglia in vigore a partire dal nuovo anno. Stretta già ...Si aggiunge, infatti, la seggiovia quadriposto Ra Valles – Bus di Tofana, con tetto di copertura, che segue il rinnovamento del primo troncone della Freccia nel Cielo avvenuto il gennaio 2020. E ...Dal 1° gennaio 2022 si potranno usare i contanti per effettuare pagamenti solo fino a 1000 euro contro gli attuali 2mila. La stretta è stata decisa dal decreto fiscale del 2020 durante il governo Cont ...