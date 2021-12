"Come potevano non sapere?". Pandemia e Italia nel caos, il pesantissimo sospetto di Rampelli su Draghi e Speranza | Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Inutile correre ai ripari. Per Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, l'emergenza Covid in cui è ripiombata l'Italia era intuibile e quindi bisognava agire prima. In collegamento con L'Aria Che Tira, il programma di La7 in onda lunedì 27 dicembre, Rampelli spiega a Francesco Magnani che "non si poteva non prevedere" quanto poi accaduto. Questo per il deputato non a causa della variante Omicron, difficile da pronosticare, ma a causa della "recrudescenza invernale". E così, "nel pieno delle vacanze di Natale, tra gennaio e febbraio, ci troviamo a rincorrere le terze dosi che andavano anticipate". Non solo, pioggia di critiche dall'opposizione al governo: "Non sono stati messi in sicurezza i mezzi pubblici e sulle scuole ogni settimana si cambia idea.Tutto questo non è stato fatto anche se ne parliamo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Inutile correre ai ripari. Per Fabio, deputato di Fratelli d', l'emergenza Covid in cui è ripiombata l'era intuibile e quindi bisognava agire prima. In collegamento con L'Aria Che Tira, il programma di La7 in onda lunedì 27 dicembre,spiega a Francesco Magnani che "non si poteva non prevedere" quanto poi accaduto. Questo per il deputato non a causa della variante Omicron, difficile da pronosticare, ma a causa della "recrudescenza invernale". E così, "nel pieno delle vacanze di Natale, tra gennaio e febbraio, ci troviamo a rincorrere le terze dosi che andavano anticipate". Non solo, pioggia di critiche dall'opposizione al governo: "Non sono stati messi in sicurezza i mezzi pubblici e sulle scuole ogni settimana si cambia idea.Tutto questo non è stato fatto anche se ne parliamo da ...

