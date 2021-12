iconanews : Birmania: processo Suu Kyi, verdetto rinviato al 10 gennaio -

E' stato rinviato al 10 gennaio prossimo il verdetto atteso per oggi alall'ex leader birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, accusata di importazione illegale e possesso di walkie - talkie e per violazione delle restrizioni Covid: lo si apprende da una ...... Biden ha parlato in modo commovente del coraggio delle persone in Bielorussia,, Siria, ...solito sul fatto di pagare il necessario servizio verbale ai 'negoziati' e all'interminabile '...E' stato rinviato al 10 gennaio prossimo il verdetto atteso per oggi al processo all'ex leader birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, accusata di importazione illegale e possesso di walkie-talk ...Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, si è detto «inorridito» dalle notizie secondo cui almeno 35 civili, tra cui forse due operatori umanitari, s ...