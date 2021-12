Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)DEL 26 DICEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI DUE INCIDENTI CHE COMPLICANO LA VIABILITA’ NEL DETTAGLIO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULL’ AUTOSTRADA A 1 FIRENZECON LUNGHE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO CIRCONE SOLO SULLE CORSIE DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA PASSIAMO AGLI ...