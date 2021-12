Sotto l’albero di Natale l’Atalanta trova Boga L’esterno atteso lunedì a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo diversi mesi di lavorotraccia per provare a convincere il Sassuolo è arrivata finalmente la fumata bianca: Jeremiesarà presto un nuovo giocatore del. Il giorno diè stato quello buono per la società di Antonio Percassi che attraverso i suoi uomini mercato è riuscita a mettere d’accordo tutte le parti per completare l’acquisto delneroverde. Già in estate la Dea aveva intavolato una trattiva con gli emiliani senza però riuscire a chiudere l’affare. Ora il sogno di mercato nerazzurro diventerà realtà27 dicembre, giornata in cui il franco-ivoriano arriverà aper svolgere le visite mediche. Le cifre dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro più bonus. Un esborso importante per un calciatore ...