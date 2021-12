Sophie Codegoni, le paure dopo la notte con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip (Di domenica 26 dicembre 2021) Momento di autocritica per Sophie Codegoni . , la concorrente non prende parte alle coreografie natalizie preparate da per riflettere sulla sua nuova love story con l'ex di Uomini e Donne. Lontana ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Momento di autocritica per. , la concorrente non prende parte alle coreografie natalizie preparate da per riflettere sulla sua nuova love story con l'ex di Uomini e Donne. Lontana ...

Advertising

leggoit : Sophie Codegoni, le paure dopo la notte con Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip - bennypistons22 : RT @Flavia_InTheSky: sophie codegoni ha scritto una lettera per sua moglie. nel leggerla, soleil si è emozionata al punto tale da confessar… - erreeffezerotre : RT @Flavia_InTheSky: sophie codegoni ha scritto una lettera per sua moglie. nel leggerla, soleil si è emozionata al punto tale da confessar… - AndreaIori : RT @Flavia_InTheSky: sophie codegoni ha scritto una lettera per sua moglie. nel leggerla, soleil si è emozionata al punto tale da confessar… - sarakomtrikru : RT @Flavia_InTheSky: sophie codegoni ha scritto una lettera per sua moglie. nel leggerla, soleil si è emozionata al punto tale da confessar… -