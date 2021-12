Se non si conosce l’analisi logica non si capiscono democrazia e pandemia (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è un libro che, letto in controluce, spiega molte cose che stanno accadendo attorno a noi, dal primato di Mario Draghi nella democrazia italiana al nostro smarrimento di fronte all’ennesimo assedio della pandemia, fino alla ostinata resistenza dei no vax. L’hanno scritto Luca Ricolfi e Paola Mastrocola e s’intitola «Il danno scolastico», anche se potrebbe chiamarsi «Elogio dell’analisi logica». La sua tesi è che la scuola e la cultura hanno irresponsabilmente disdetto le basi della conoscenza, sostituendole con competenze e abilità, volte alla soluzione di problemi pratici, in nome di un’istruzione non più selettiva ma egualitaria e facilitata. L’effetto è stato un’eterogenesi dei fini: la scuola senza qualità è una macchina che genera diseguaglianza, favorisce i ricchi, privilegiati nel loro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) C’è un libro che, letto in controluce, spiega molte cose che stanno accadendo attorno a noi, dal primato di Mario Draghi nellaitaliana al nostro smarrimento di fronte all’ennesimo assedio della, fino alla ostinata resistenza dei no vax. L’hanno scritto Luca Ricolfi e Paola Mastrocola e s’intitola «Il danno scolastico», anche se potrebbe chiamarsi «Elogio del». La sua tesi è che la scuola e la cultura hanno irresponsabilmente disdetto le basi dellanza, sostituendole con competenze e abilità, volte alla soluzione di problemi pratici, in nome di un’istruzione non più selettiva ma egualitaria e facilitata. L’effetto è stato un’eterogenesi dei fini: la scuola senza qualità è una macchina che genera diseguaglianza, favorisce i ricchi, privilegiati nel loro ...

