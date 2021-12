Santa Marinella, c’è il progetto definitivo per l’ampliamento del ponte di via Valdambrini (Di domenica 26 dicembre 2021) Santa Marinella – “Sono molto contento di poter anticipare che questo Comune ha già redatto un progetto definitivo per provvedere al necessario e quanto mai atteso progetto di ampliamento del ponte ferroviario di via Valdambrini“. Ad annunciarlo è Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, che spiega: “Si tratta di un’opera che i cittadini attendono da molto tempo e che si è ormai resa quanto mai urgente, ma c’è dell’altro, perché grazie alla nostra lungimiranza e al tempismo con il quale abbiamo fatto richiesta dei fondi del PNRR sarà forse possibile risolvere anche un altro annoso problema, fonte da sempre di gravissimi disagi alla circolazione. Sarà, infatti, realizzata una nuova strada che collegherà via Calabria con via delle ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021)– “Sono molto contento di poter anticipare che questo Comune ha già redatto unper provvedere al necessario e quanto mai attesodi ampliamento delferroviario di via“. Ad annunciarlo è Pietro Tidei, sindaco di, che spiega: “Si tratta di un’opera che i cittadini attendono da molto tempo e che si è ormai resa quanto mai urgente, ma c’è dell’altro, perché grazie alla nostra lungimiranza e al tempismo con il quale abbiamo fatto richiesta dei fondi del PNRR sarà forse possibile risolvere anche un altro annoso problema, fonte da sempre di gravissimi disagi alla circolazione. Sarà, infatti, realizzata una nuova strada che collegherà via Calabria con via delle ...

Advertising

TanteCC : Io me ne sono accorto a Santa Marinella: io e te siamo un pianeta e una stella - RADIOEFFEITALIA : Fulminacci - Santa Marinella - ilfaroonline : Santa Marinella, soccorso Covid “acrobatico” : evacuato in barella dal balcone - UKRinIT : INVITIAMO! Canti Natalizi della Tradizione Ucraina al Festival «Christmas Tradition in the World” ??: Castello di Sa… - Terzobinarioit : Tidei stila il bilancio di fine 2021 per Santa Marinella -