Papa Francesco: "Preoccupato per l'inverno demografico, è una tragedia" | Alle coppie: "In pandemia ci vuole pazienza" (Di domenica 26 dicembre 2021) Parlando della famiglia, 'mi viene una preoccupazione vera , almeno qui in Italia: l'inverno demografico'. Lo ha detto Papa Francesco durante l' Angelus in Piazza San Pietro , aggiungendo: 'Sembra che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021) Parlando della famiglia, 'mi viene una preoccupazione vera , almeno qui in Italia: l''. Lo ha dettodurante l' Angelus in Piazza San Pietro , aggiungendo: 'Sembra che ...

