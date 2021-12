Omicron cambia anche i sintomi del Covid: dal naso che cola al mal di testa, fino alla perdita di gusto e olfatto (Di domenica 26 dicembre 2021) Molto più contagiosa, ma anche (apparentemente) in grado di causare una malattia meno grave. La è così complessa da aver trasformato radicalmente il virus originale del SARS - CoV - 2. I , infatti, ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Molto più contagiosa, ma(apparentemente) in grado di causare una malattia meno grave. La è così complessa da aver trasformato radicalmente il virus originale del SARS - CoV - 2. I , infatti, ...

Advertising

AurelianoStingi : Ulteriori conferme sul fatto che Omicron non sia più lieve di Delta. Per noi cittadini cosa cambia? Nulla Solite mi… - BalliFrancesco : @Antonio_Caramia Il problema è: più lieve per chi? Ovvio che omicron sembri più lieve visto che infetta molti vacci… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Per contenere l'impennata dei contagi #Covid, legati in particolare alla contagiosità della variante #Omicron, il Cdm ha ap… - Maritzasen : Viaggiare in Europa (con Omicron): cosa cambia e cosa sapere - BalliFrancesco : @OrtigiaP È meno grave per vaccinati e guariti. Per i non vaccinati non cambia sostanzialmente nulla. Ecco i risult… -