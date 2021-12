Ocean Ark | il nuovo concetto di allevamento sostenibile e tecnologico direttamente a bordo nave

(Di domenica 26 dicembre 2021) NasceArk Tech, un’imbarcazione per la pesca a basse emissioni per una pescaArk, una nuova invenzione con emissioni zero – Computermagazine.itIl tema sostenibilità è ormai il punto focale di ogni argomento. Dalle auto ai vestiti, ogni produttore si impegna a soddisfare i propri clienti mantenendo, però, standard sostenibili. Anche in mare, purtroppo, la pesca intensiva, comporta un sovraffollamento e inquinamento delle acque a causa di mangimi, insetticidi e pesticidi. La risposta a tutto ciò arriva proprio dallaArk Tech of Cile, che ha costruito uno yacht (Ark), dando il via ad un modo di pescare del tutto innovativo. LEGGI ANCHE: La fusione magnetica come energia eco: la svolta dell’Eni che aprirà al futuro ...

La Ocean Ark esiste ancora solo nel mondo digitale, ma è una buona idea che immagina un'imbarcazione capace di portare a spasso i pesci in modo sostenibile, per loro e per l'ambiente circostante. Ai ...Il super yacht Ocean Ark per piscicoltura sviluppato dalla Ark Tech of Chile (OATECH) e dall'alleato strategico Ocean Sovereign si avvicina alla fase di commercializzazione del pesce dopo aver ottenuto un'...Ecco come rivoluzionare la pesca utilizzando un nuovo concept, la nave si chiama Ocean Ark e cambia completamente le carte in tavola.