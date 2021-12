Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: il consigliere Giovanni Grasso, portavoce romanziere** (2)... - akhetaton11 : RT @GabrieleCarrer: Il prossimo ambasciatore d’Italia alla Santa Sede sarà Francesco Di Nitto, consigliere diplomatico aggiunto della Presi… - GabrieleCarrer : Il prossimo ambasciatore d’Italia alla Santa Sede sarà Francesco Di Nitto, consigliere diplomatico aggiunto della P… -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella consigliere

Il Tempo

... e soprattutto dopo le parole del presidente, finalmente si è arrivati al punto", esulta ... "Dopo che è successo di tutto " mi riferisco s un ex pugile, un exRai e una donna ...di Sanza -Provinciale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno con Diploma di Fedeltà ottenuto per alti meriti acquisiti nell'organizzazione e nell'assistenza ...LA NOSTRA INIZIATIVA/1. Alcuni primi cittadini dei Comuni sopra i 5 mila abitanti "votano" per il Quirinal. Oltre che per l'attuale Capo Stato, consensi anche per Casini, Cartabia, Bindi, Casellati, M ...Mi auguro che gli italiani trovino ancora una volta la forza per riuscire a resistere a questo virus e mi auguro abbiano le accortezze per far di tutto per evitarlo'. Intanto continua a sorprendere, s ...