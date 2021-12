Mattarella | ‘Fatti gli Europei è necessario fare l’Europa’** 5

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – "Tra questi il Next Generation rappresenta una svolta di concezione. Non sono strumenti 'una tantum', reversibili, che saranno dimenticati e posti nell'archivio. Sono ormai entrati nell'acquis comunitario". Perciò "i tanti gelidi antipatizzanti dell'integrazione dell'Unione che sono nei vari Paesisi diano pace: questi strumenti resteranno, non si può tornare indietro!"