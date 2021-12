Maleficent – Signora del male | la trama ed il cast del live action Disney in prima visione su Rai1

(Di domenica 26 dicembre 2021) Va in onda inassoluta suildal titolo– Signore delcon Angelina Jolie nel ruolo della creatura fantastica del grande classico de La bella addormentata nel bosco. Il film, sequel di quello uscito nel 2014, mostrail rapporto trafica ed Aurora arrivare ad un punto di rottura dopo che la giovane riceve la proposta di matrimonio dal Principe Filippo, figlio della maligna Ingrid di Ulsted vogliosa di far regnare la supremazia degli esseri umani sulle creature magiche della Brughera. Tutto quello che c’è da sapere sul film che arriva per lavolta sui piccoli schermi italiani in occasione di Santo Stefano. ...

MALEFICIENT -DEL MALE, LA STORIA Diretto da Joachim Rønning ,2 , è ambientato diversi anni dopo il primo capitolo, uscito nel 2014, e continua a esplorare il complesso rapporto ...Da non perdere questa sera su Rai 1 il filmdel male in prima visione: la ...sono accorsi all’Auditorium Conciliazione in occasione della premiere di Maleficent – Signora del Male, scelto come evento speciale di preapertura di Alice nella Città (sezione autonoma e parallela ...È la principessa Aurora in Maleficent, ma sapete chi è la sorella dell'attrice? Resterete di stucco; il retroscena che non tutti conoscono.