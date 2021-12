LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde in DIRETTA: Van Aert involato verso la vittoria quando entriamo nell’ultimo giro! (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Prestazione da assoluto dominatore per il belga che chiude in 1:03’48” con 49? di vantaggio su un comunque positivo Van der Poelm al rientro da un infortunio. 16.09 WOUT VAN Aert VINCE! 16.08 44? di vantaggio per il belga sul grande rivale quando mancano ormai poche centinaia di metri al traguardo! 16.07 Fantastico ancora Wout Van Aert, perfetto in ogni parte del percorso, nonostante la grande fatica. 16.05 Van der Poel non riesce a recuperare su Van Aert, pur mantenendo un vantaggio consistente su Aerts per il secondo posto. 16.03 Vanthourenhout ha preso qualche metro di vantaggio su Hermans nella lotta per il quarto posto. 16.02 ULTIMO giro! Sulla linea del traguardo Van Aert passa con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Prestazione da assoluto dominatore per il belga che chiude in 1:03’48” con 49? di vantaggio su un comunque positivo Van der Poelm al rientro da un infortunio. 16.09 WOUT VANVINCE! 16.08 44? di vantaggio per il belga sul grande rivalemancano ormai poche centinaia di metri al traguardo! 16.07 Fantastico ancora Wout Van, perfetto in ogni parte del percorso, nonostante la grande fatica. 16.05 Van der Poel non riesce a recuperare su Van, pur mantenendo un vantaggio consistente sus per il secondo posto. 16.03 Vanthourenhout ha preso qualche metro di vantaggio su Hermans nella lotta per il quarto posto. 16.02 ULTIMOSulla linea del traguardo Vanpassa con ...

