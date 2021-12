La soluzione intelligente e green per conservare gli avanzi (Di domenica 26 dicembre 2021) Il nostro Pianeta è in grave difficolta a causa di inquinamento e spreco delle risorse utili. Tutti noi dobbiamo impegnarci per adottare soluzioni più sostenibili e cercare di danneggiare l’ambiente. Ad esempio, possiamo cercare di non sprecare il cibo e conservare gli avanzi in modo green, evitando imballaggi di plastica non riciclabili. Utilizzare gli involucri riutilizzabili di SuperBee al posto della pellicola monouso è la scelta migliore. Un modo semplice e pratico per fare uno stile di vita più sostenibile. Gli involucri SuperBee sono fatti a mano utilizzando tessuto di cotone organico al 100%, cera d’api, olio di cocco biologico e resina dell’albero. Ovviamente anche la confezione è green, ricavata da cartone riciclato. ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Il nostro Pianeta è in grave difficolta a causa di inquinamento e spreco delle risorse utili. Tutti noi dobbiamo impegnarci per adottare soluzioni più sostenibili e cercare di danneggiare l’ambiente. Ad esempio, possiamo cercare di non sprecare il cibo egliin modo, evitando imballaggi di plastica non riciclabili. Utilizzare gli involucri riutilizzabili di SuperBee al posto della pellicola monouso è la scelta migliore. Un modo semplice e pratico per fare uno stile di vita più sostenibile. Gli involucri SuperBee sono fatti a mano utilizzando tessuto di cotone organico al 100%, cera d’api, olio di cocco biologico e resina dell’albero. Ovviamente anche la confezione è, ricavata da cartone riciclato. ...

