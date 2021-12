Juventus | Morata bersaglio social | “Tuo figlio più forte di te” Ma la moglie risponde a modo…

(Di domenica 26 dicembre 2021) Alvarocontinua ad essere bersagliato suinetwork. Lo spagnolo della, sul suo account Instagram, ha condiviso un video dove ildi pochi anni gioca a pallone nel giardino di casa. Un tifoso ha commentato in maniera provocatoria: “Sicuramente è piùdel padre”. Non è mancata la risposta parecchio piccata delladi Alvaro, Alice Campello: “Stavo contando i secondi per vedere chi era il primo genio che scriveva sta cag***!!! Grandeeeeee sei il più simpatico del 2021”. SportFace.

... il saluto di Fagioli alla. Il centrocampista piacentino si è trasferito alla Cremonese in ... Fuori dal campo, invece, ho un ottimo rapporto cone la sua famiglia" . E chissà, magari ...Viaggio in aereo insieme, invece, per De Ligt,e Kulusevski: sono volati a Dubai con ...!1) tutte le notizie di allegriserie - a Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@...Alvaro Morata continua ad essere bersagliato sui social network. Lo spagnolo della Juventus, sul suo account Instagram, ha condiviso un video dove il figlio di pochi anni gioca a pallone nel giardino ...In casa Juve c'è un problema in avanti: si segna poco, le condizioni di Dybala non fanno dormire sogni tranquilli a Max Allegri che con Kean e Morata (spesso spuntati) non sembra soddisfatto della bat ...