Iss | «Gli anziani non vaccinati sono 85 volte più a rischio di finire in terapia intensiva Il booster funziona»

Un 80enne non vaccinato rischia 85 volte di più di finire in terapia intensiva rispetto a un soggetto della stessa età ma immunizzato da Covid-19 con terza dose. Un 60enne fino ai 79 anni non protetto con il vaccino rischia 12,8 volte di più di essere ricoverato in rianimazione rispetto a soggetti della stessa fascia che hanno scelto le due dosi più il booster. Un adulto di 40 anni, fino ai 59 anni, senza nemmeno una dose rischia di occupare un posto letto in area critica 6,1 volte di più rispetto a persone della stessa età con ciclo vaccinale completo più richiamo. Ancora una volta l'Istituto superiore di sanità fa parlare i numeri e al monitoraggio settimanale diffuso pochi giorni fa aggiunge nel suo bollettino di sorveglianza integrata alcuni dati sull'effetto ...

