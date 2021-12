Feste a casa, brindisi al ristorante e spostamenti: tutte le regole per il Veglione di Capodanno (Di domenica 26 dicembre 2021) Firenze, poi Bergamo, Roma e Milano. Ancora prima dell’ultimo decreto Covid del 23 dicembre, la fuga dal Capodanno in piazza era già cominciata nella maggior parte delle principali città italiane. La paura di sindaci e assessori si è unita a quella del governo Draghi, che nell’ultimo documento ufficiale ha disposto l’assoluto divieto di Festeggiamenti in piazza fino al prossimo 31 gennaio. E così, come in un déjà-vu con il 2021, anche le ultime ore di attesa del 2022 saranno all’insegna di regole e divieti anti Covid. Certo, nulla a che fare con la zona rossa dello scorso anno, quando gli unici spostamenti consentiti erano per motivi di lavoro, salute o stretta necessità fino al 3 di gennaio. Niente Feste all’aperto Quest’anno il divieto sarà di Festeggiare all’aperto e, per ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) Firenze, poi Bergamo, Roma e Milano. Ancora prima dell’ultimo decreto Covid del 23 dicembre, la fuga dalin piazza era già cominciata nella maggior parte delle principali città italiane. La paura di sindaci e assessori si è unita a quella del governo Draghi, che nell’ultimo documento ufficiale ha disposto l’assoluto divieto diggiamenti in piazza fino al prossimo 31 gennaio. E così, come in un déjà-vu con il 2021, anche le ultime ore di attesa del 2022 saranno all’insegna die divieti anti Covid. Certo, nulla a che fare con la zona rossa dello scorso anno, quando gli uniciconsentiti erano per motivi di lavoro, salute o stretta necessità fino al 3 di gennaio. Nienteall’aperto Quest’anno il divieto sarà diggiare all’aperto e, per ...

