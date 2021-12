Covid VdA | 29 contagi e nessun morto | bollettino 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 29 i nuovida coronavirus oggi 26in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano altri morti. I positivi attuali sono 1246 di cui 1215 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.238 unità, +7 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 343.629 mentre i casi finora testati sono 105.922. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487. L'articolo proviene da Italia Sera.

In allegato, il bollettino di aggiornamento- 19 di domenica 26 dicembre 2021. Allegati: BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO 0561.pdf