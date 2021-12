Covid, tasso positività raddoppiato all'11,5%: ecco perché. Aumentano intensive e ricoveri (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 26 dicembre, sale il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.089 persone (+18) e negli altri reparti 9.220 (+328). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 24.883 nuovi casi di coronavirus, su 217.052 tamponi (ieri 54.762 casi su 969.752 test): la percentuale di positivi sui test fatti cresce dal 5,6% di ieri. ecco perché il tasso di positività è raddoppiato Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 26 dicembre, sale il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.089 persone (+18) e negli altri reparti 9.220 (+328). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 24.883 nuovi casi di coronavirus, su 217.052 tamponi (ieri 54.762 casi su 969.752 test): la percentuale di positivi sui test fatti cresce dal 5,6% di ieri.ildi

