Covid, crollano i contagi in Germania: 10.100 a Santo Stefano, -75% in tre giorni. Ma il Koch-Institut mette in guardia: "Pochi tamponi" (Di domenica 26 dicembre 2021) Crolla il numero dei nuovi contagi in Germania: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Robert-Koch-Institut, ne sono stati individuati soltanto 10.100, contro i 22.214 del giorno di Natale, i 35.341 della vigilia e i 44.927 del 23 dicembre. Le nuove vittime sono state 88, mentre l'incidenza settimanale del virus a livello nazionale si assesta a 220,7 casi ogni centomila abitanti (a fine novembre erano 452,4). Dallo scorso 2 dicembre – quando le infezioni giornaliere erano oltre 74mila – il governo federale aveva varato un "quasi-lockdown" per i non vaccinati, vietando loro l'accesso al commercio al dettaglio fatta eccezione per i negozi di prima necessità. Grazie a questa misura il numero dei positivi sul territorio ha iniziato a decrescere in modo costante, passando dal record di 1.008.900 registrato il 12 dicembre ...

