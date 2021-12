Ciclocross | fenomeno Pogacar | trionfa anche a Lubiana

(Di domenica 26 dicembre 2021) La stella di Tadejbrillanel. Lo sloveno, infatti,, dove è andata in scena una gara del calendario nazionale di questa disciplina. Il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, dunque, conclude uno strepitoso 2021 mettendo a segno un altro sigillo su un terreno diverso rispetto al suo solito. Adesso un po’ di meritato riposo prima di iniziare a pensare alla prossima stagione su strada. SportFace.

