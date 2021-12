Caro energia e aziende | chiusure in vista?

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Ilha ormai un peso insostenibile per molte. Per le imprese l’aumento del costo dell’elettricità sta portando al fermo delle attività più energivore. Cartiere, fonderie, chiedono all’unisono interventi urgenti, in caso contrario molti capannoni rimarranno chiusi.Caso Glencore PortovesmeCominciamo dallo zinco. La Portovesme srl, controllata dalla Glencore, blocca l’impianto più “energivoro” presente nello stabilimento sardo. Qui si producono 150 mila tonnellate l’anno di blenda (dalla quale si estrae lo zinco). Considerando che la richiesta di zinco delleitaliane è pari a 330mila tonnellate, il sito è fondamentale nella catena di valore nazionale. Si tratta di una fermata annunciata e operativa dal 17 dicembre. A farne le spese 400 lavoratori che sperimenteranno la cassa ...

