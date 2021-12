Auto elettriche, brutta notizia per gli italiani: stop definitivo! (Di domenica 26 dicembre 2021) Le Auto elettriche sono il futuro e amiche dell’ambiente, ma c’è una brutta notizia per gli italiani. stop agli incentivi per comprare. Auto elettrica (Getty Images)Le Auto elettriche sono una rivoluzione che aiuterà il pianeta e l’ambiente. Una svolta storica e necessaria, ma che è ancora lontana dal realizzarsi a pieno. A ottobre scorso il Governo aveva rifinanziato 100 milioni di euro per i bonus nel 2021, ma all’orizzonte ci sono brutte notizie per gli italiani. La manovra del Governo per il 2022 non prevede bonus e incentivi per l’acquisto di Auto elettriche. Le proteste non si sono fatte attendere. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021) Lesono il futuro e amiche dell’ambiente, ma c’è unaper gliagli incentivi per comprare.elettrica (Getty Images)Lesono una rivoluzione che aiuterà il pianeta e l’ambiente. Una svolta storica e necessaria, ma che è ancora lontana dal realizzarsi a pieno. A ottobre scorso il Governo aveva rifinanziato 100 milioni di euro per i bonus nel 2021, ma all’orizzonte ci sono brutte notizie per gli. La manovra del Governo per il 2022 non prevede bonus e incentivi per l’acquisto di. Le proteste non si sono fatte attendere. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

