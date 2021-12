Afghanistan, niente viaggi per le donne se non scortate da parente (Di domenica 26 dicembre 2021) I talebani hanno stabilito che le donne non possono viaggiare se non accompagnate da un parente. "Alle donne che viaggiano per più di 72 chilometri non dovrebbe essere offerto un passaggio se non sono accompagnate da un familiare stretto", ha detto oggi alla France presse il portavoce del ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Sadeq Akif Muhajir, precisando che deve essere un parente stretto di sesso maschile.La norma, diffusa nei giorni scorsi sui social network, arriva dopo che nelle scorse settimane il ministero ha chiesto ai canali televisivi afgani di non trasmettere fiction e soap opera con attrici. Il ministero ha anche chiesto alle giornaliste televisive di indossare l'hijab. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) I talebani hanno stabilito che lenon possonoare se non accompagnate da un. "Allecheano per più di 72 chilometri non dovrebbe essere offerto un passaggio se non sono accompagnate da un familiare stretto", ha detto oggi alla France presse il portavoce del ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Sadeq Akif Muhajir, precisando che deve essere unstretto di sesso maschile.La norma, diffusa nei giorni scorsi sui social network, arriva dopo che nelle scorse settimane il ministero ha chiesto ai canali televisivi afgani di non trasmettere fiction e soap opera con attrici. Il ministero ha anche chiesto alle giornaliste televisive di indossare l'hijab.

Vignitta55 : RT @fabrizio19651: Pazzia medievale! #Afghanistan, talebani vietano i viaggi oltre 72 km alle donne sole. Niente viaggi per le donne afghan… - R0967S : RT @fabrizio19651: Pazzia medievale! #Afghanistan, talebani vietano i viaggi oltre 72 km alle donne sole. Niente viaggi per le donne afghan… - fabrizio19651 : Pazzia medievale! #Afghanistan, talebani vietano i viaggi oltre 72 km alle donne sole. Niente viaggi per le donne a… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #Afghanistan 'Niente immagini o fotografie di donne per… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria #USA La guerra in #Afghanistan è costata agli #USA 2.313 miliardi Morti 2.442 mil… -