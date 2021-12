Variante Omicron, Silvestri: “Uscire dall’ondata di isteria collettiva” (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla Variante Omicron è necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti“. E’ l’invito che il virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, rivolge sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuova Variante di Sars-CoV-2. Risultati che lo scienziato riassume in un post su Facebook, “nella speranza di poter dare un contributo, magari anche molto modesto – scrive – perché il mio Paese lontano esca da questa ondata di isteria collettiva che sembra averlo preso in queste ultime settimane”. “Mentre i media mainstream straparlano di ‘tsunami Omicron’ e quelli ‘alternativi’ delirano di vaccini tossici e di dittatura degli scienziati – spiega il fondatore della pagina social ‘Pillole di ottimismo’ – ci ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Sullaè necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti“. E’ l’invito che il virologo italiano Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, rivolge sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuovadi Sars-CoV-2. Risultati che lo scienziato riassume in un post su Facebook, “nella speranza di poter dare un contributo, magari anche molto modesto – scrive – perché il mio Paese lontano esca da questa ondata diche sembra averlo preso in queste ultime settimane”. “Mentre i media mainstream straparlano di ‘tsunami’ e quelli ‘alternativi’ delirano di vaccini tossici e di dittatura degli scienziati – spiega il fondatore della pagina social ‘Pillole di ottimismo’ – ci ...

