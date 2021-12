Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 07:10 (Di sabato 25 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon Natale dalla redazione al microfono giù piano Ferrigno né questo sabato 25 dicembre perché l’informazione nel giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro impegniamoci Per questo è questo il fatto appello dei Papa Francesco ieri durante la celebrazione della messa della notte di Natale in piazza San Pietro mio Questa notte viene a colmare di dignità la durezza del Lavoro le parole di Bergoglio ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro ma anche da dignità al lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro è concluso il pontefice ma l’emergenza covid contagi in crescita in tutta Italia con il record di oltre 50 mila casi virus circola soprattutto tra i giovani ipotesi zona gialla in prospettiva riguardo a tutto il paese complice la variante omicron in ogni regione si prospetta il rischio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon Natale dalla redazione al microfono giù piano Ferrigno né questo sabato 25 dicembre perché l’informazione nel giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro impegniamoci Per questo è questo il fatto appello dei Papa Francesco ieri durante la celebrazione della messa della notte di Natale in piazza San Pietro mio Questa notte viene a colmare di dignità la durezza del Lavoro le parole di Bergoglio ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro ma anche da dignità al lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro è concluso il pontefice ma l’emergenza covid contagi in crescita in tutta Italia con il record di oltre 50 mila casi virus circola soprattutto tra i giovani ipotesi zona gialla in prospettiva riguardo a tutto il paese complice la variante omicron in ogni regione si prospetta il rischio ...

