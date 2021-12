Tredicesima in ritardo o assente? Cosa fare se non c’è in busta paga

Leggi su vesuvius

(Di sabato 25 dicembre 2021) Come ogni Natale, sono tantissimi i lavoratori che attendono con gioia lase non compare inquando non compare in(Fonte: Pixabay)In base ad uno studio condotto da Confesercenti, quest’anno otterranno lacirca 35 milioni di italiani per una somma complessivo di 43,7 miliardi di euro. Si tratta, dunque, di un importo pari a 1.200 euro netti a testa. La stima, denominata anche ‘gratifica natalizia’, in genere arriva a dicembre. Tuttavia, gli aventi diritto non la riceveranno la cifra, tutti nello stesso giorno, quindi non bisogna allarmarsi nel caso in cui ritardasse ad arrivare. Prima di tutto, è necessario accertarsi di rientrare ...