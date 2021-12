NBA 2021/2022: New York abbatte Atlanta, termina 101-87. Tripla doppia per Walker (Di sabato 25 dicembre 2021) I New York Knicks battono con ampio vantaggio Atlanta Hawks, nella sfida valida per l’Eastern Conference di NBA 2021/2022. Una bella vittoria per la formazione di coach Thibodeau, che giungono così a 15 vittorie in stagione: 101-87 il risultato finale. Gli Hawks fanno comunque il possibile, reggendo per metà partita, ma incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Partenza strepitosa di New York, che martella subito su percentuali importanti da 3, mentre Atlanta appare passiva e quasi impacciata: il risultato è che in poco tempo si tocca il 19-3 per i padroni di casa. Nel finale di quarto, Grimes interviene in ritardo sul tentativo da tre di Bogdanovic, con quest’ultimo che atterra sul piede dell’avversario, rischiando una distorsione della ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) I NewKnicks battono con ampio vantaggioHawks, nella sfida valida per l’Eastern Conference di NBA. Una bella vittoria per la formazione di coach Thibodeau, che giungono così a 15 vittorie in stagione: 101-87 il risultato finale. Gli Hawks fanno comunque il possibile, reggendo per metà partita, ma incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro. RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Partenza strepitosa di New, che martella subito su percentuali importanti da 3, mentreappare passiva e quasi impacciata: il risultato è che in poco tempo si tocca il 19-3 per i padroni di casa. Nel finale di quarto, Grimes interviene in ritardo sul tentativo da tre di Bogdanovic, con quest’ultimo che atterra sul piede dell’avversario, rischiando una distorsione della ...

