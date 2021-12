Natale, gli auguri di Berlusconi con debutto social di Gilda, lo shitzu amato dagli imperatori cinesi (Di sabato 25 dicembre 2021) “A tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale”. Lo dice Silvio Berlusconi in un breve video diffuso via Instagram che lo ritrae davanti all’albero natalizio mentre tiene in braccio la new entry canina di Arcore, Gilda. Oltre al video, nel messaggio Instagram, Berlusconi scrive: “Buon Santo Natale a voi e alle vostre famiglie! Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e dì serenità con le persone a cui volete bene, come farò io”. debutto social per Gilda, dunque, uno shitzu di pochi mesi, di colore chiaro, con le orecchie e la sommità del capo pezzate di nero e champagne. La cucciola è di una razza di origine cinese, di piccolo taglio, nota per il carattere insieme affettuoso, giocoso e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) “A tutti, tanti, tantissimi, per un sereno, gioioso”. Lo dice Silvioin un breve video diffuso via Instagram che lo ritrae davanti all’albero natalizio mentre tiene in braccio la new entry canina di Arcore,. Oltre al video, nel messaggio Instagram,scrive: “Buon Santoa voi e alle vostre famiglie! Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e dì serenità con le persone a cui volete bene, come farò io”.per, dunque, unodi pochi mesi, di colore chiaro, con le orecchie e la sommità del capo pezzate di nero e champagne. La cucciola è di una razza di origine cinese, di piccolo taglio, nota per il carattere insieme affettuoso, giocoso e ...

