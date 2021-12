Movida dei baretti, 32 sanzionati a Chiaia (Napoli) per violazione delle norme Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) Identificate 328 persone, delle quali 32 sanzionate per mancata utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali e per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, 146 veicoli controllati e contestate 122 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri a Napoli nella zona dei cosiddetti ‘baretti’ a Chiaia e nel centro antico nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura nelle aree della Movida dai poliziotti dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, dai carabinieri, dai finanzieri e dagli agenti della Polizia Locale, con il supporto di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale. Gli operatori hanno controllato 49 esercizi commerciali sanzionandone 14; di questi 4 per aver venduto bottiglie di vetro destinate all’asporto, 4 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) Identificate 328 persone,quali 32 sanzionate per mancata utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali e per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, 146 veicoli controllati e contestate 122 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri anella zona dei cosiddetti ‘’ ae nel centro antico nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura nelle aree delladai poliziotti dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, dai carabinieri, dai finanzieri e dagli agenti della Polizia Locale, con il supporto di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale. Gli operatori hanno controllato 49 esercizi commerciali sanzionandone 14; di questi 4 per aver venduto bottiglie di vetro destinate all’asporto, 4 ...

Advertising

APolicastrese : @fanpage Peccato che la movida impazza e nei cunei dei centri storici si rimane ammassati fino alle prime luci dell… - rep_napoli : Napoli, controlli dei vigili per la movida della Vigilia di Natale: sanzionate 11 attività [aggiornamento delle 10:… - rep_napoli : Napoli, controlli dei vigili per la movida della Vigilia di Natale: sanzionate 11 attività [aggiornamento delle 18:… - anteprima24 : ** #Movida ##Napoli, #Controlli dei vigili: sanzionate 11 #Attività ** - MrNobody9817 : @guz_min Non si sveglieranno mai, tecnicamente sono morti che camminano. Non rammentano che in principio era colpa… -