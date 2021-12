Impossibile dimenticarla, fu la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi? (Di domenica 26 dicembre 2021) Impossibile dimenticarla, fu la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi la protagonista dell’amatissima trasmissione? Quanto vi manca Uomini e Donne? La trasmissione di Maria De Filippi è in vacanza solo da qualche giorno, ma i telespettatori ormai non sanno fare a meno dell’appuntamento quotidiano. In attesa di seguire le nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 dicembre 2021), fu la: chehala protagonista dell’amatissima trasmissione? Quanto vi manca? La trasmissione di Maria De Filippi è in vacanza solo da qualche giorno, ma i telespettatori ormai non sanno fare a meno dell’appuntamento quotidiano. In attesa di seguire le nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Serepazza : RT @snowflowerss: Non oso immaginare quello che sta provando dentro di sè, scoppierà sicuramente una catastrofe, questa è la cosa più grave… - deddymyall : RT @snowflowerss: Non oso immaginare quello che sta provando dentro di sè, scoppierà sicuramente una catastrofe, questa è la cosa più grave… - FeliciaVondran : RT @snowflowerss: Non oso immaginare quello che sta provando dentro di sè, scoppierà sicuramente una catastrofe, questa è la cosa più grave… - starkbuckzz : RT @snowflowerss: Non oso immaginare quello che sta provando dentro di sè, scoppierà sicuramente una catastrofe, questa è la cosa più grave… - _unsaidemily : RT @snowflowerss: Non oso immaginare quello che sta provando dentro di sè, scoppierà sicuramente una catastrofe, questa è la cosa più grave… -