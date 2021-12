Gli auguri di Zaki ‘alla mia terra adottiva’

(Di domenica 26 dicembre 2021) BOLOGNA – “La pace, la serenità, l’amore regni in questo santo giorno nei nostri cuori ed illumini la nostra vita e quella dei miei colleghi, dei miei amici e della mia cara Bologna, la miaadottiva.di buon Natale a tutta l’Italia!”. E’ il messaggio didi Patrick, twittato nella sera della Vigilia di Natale, le sue prime feste in libertà dopo essere rimasto quasi due anni in carcere in Egitto. Lo studente dell’università di Bologna è stato scarcerato l’8 dicembre, in attesa di un’udienza fissata il primo febbraio. La sua famiglia è di religione copta e festeggerà il Natale il 7 gennaio. L'articolo L'Opinionista.

