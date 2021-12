Esplosione nel palazzo Generali a Milano | grave la presunta autrice del gesto

Advertising

_Carabinieri_ : Con rinnovato cordoglio, l'Arma si stringe compatta attorno ai familiari delle vittime dell'esplosione di #Ravanusa… - Hygbor : Il mio spirito natalizio Una donna ha cercato di dare alle fiamme un palazzo a Milano nel giorno di Natale - OperaFisista : Una donna ha cercato di dare alle fiamme un palazzo a Milano nel giorno di Natale - sulsitodisimone : Una donna ha cercato di dare alle fiamme un palazzo a Milano nel giorno di Natale - sportli26181512 : Tonali e il confronto con il girone di andata dello scorso campionato: Sandro ha giocato 360' in più: L'esplosione… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione nel

- C'è stata una fortequesta mattina in un palazzo di uffici di proprietà delle Generali, completamente deserto, a Milano. Lo scoppio, di origine dolosa, è avvenuto al piano interrato. La ...L'è stata in zona Maciachini e l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5.locale tecnico è stata ritrovata la donna di 43 anni in gravi condizioni per le ustioni riportate su ...L'esplosione di Tonali, che è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore italiana, è testimoniata anche dai suoi numeri, come quello dei minuti giocati in questa Serie A: ...Sono oltre 4 mila i voli cancellati nel mondo tra la vigilia e il giorno di Natale a causa della pandemia, in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron, provocando disagi a decine di ...