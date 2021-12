"Ci vuole coraggio". Clamoroso siluro di Natale contro Arisa: il suo ex la massacra con un video (Di sabato 25 dicembre 2021) Sorpresa a poche ore da Natale. Una "sorpresa" per Arisa e per chi segue le sue vicende, e che arriva direttamente dall'ex della vincintrice di Ballando con le Stelle, Andrea De Carlo. I due hanno vissuto una turbolenta relazione sentimentale e ora lei, Rosalba Pippa, sembra aver intrapreso una storia con Vito Coppola, il "suo" ballerino nel programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Il punto è che De Carlo ha pubblicato sui social una clip in cui si vede Arisa suonare il pianoforte e dirgli: "Tu sei bello, bello". Un gesto dolce e che, ovviamente, risale al passato. Il punto è che a corredo del video, De Carlo ha pubblicato una didascalia, un commento che può anche essere interpretato come una cannonata contro Arisa: "Bisognava chiudere l'anno, e bisognava farlo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Sorpresa a poche ore da. Una "sorpresa" pere per chi segue le sue vicende, e che arriva direttamente dall'ex della vincintrice di Ballando con le Stelle, Andrea De Carlo. I due hanno vissuto una turbolenta relazione sentimentale e ora lei, Rosalba Pippa, sembra aver intrapreso una storia con Vito Coppola, il "suo" ballerino nel programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Il punto è che De Carlo ha pubblicato sui social una clip in cui si vedesuonare il pianoforte e dirgli: "Tu sei bello, bello". Un gesto dolce e che, ovviamente, risale al passato. Il punto è che a corredo del, De Carlo ha pubblicato una didascalia, un commento che può anche essere interpretato come una cannonata: "Bisognava chiudere l'anno, e bisognava farlo con ...

Ci vuole coraggio ad ammettere che i soldi possono fare la felicità Domani Arisa, Di Carlo posta un video dell’ex. Stefania Orlando: “Hai ragione” “Ci vuole coraggio lo so – ha concluso -, io sono un fifone per carità, ma se volete grattare la vita vivitela. Ecco il punto cruciale, secondo il manager: Arisa ha avuto abbastanza coraggio con lui?

Arisa, la frecciatina dell’ex Andrea Di Carlo su Instagram Sebbene la loro love story sia finita, Andrea Di Carlo non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina social alla sua ex Arisa.

