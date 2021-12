Biden insultato in codice durante una telefonata di Natale col pubblico (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono d'accordo, ha risposto Biden, senza ulteriori reazioni alla frase in codice (Let's go Brandon) che in realtà significa 'Fuck Joe Biden, pronunciata dal suo interlocutore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono d'accordo, ha risposto, senza ulteriori reazioni alla frase in(Let's go Brandon) che in realtà significa 'Fuck Joe, pronunciata dal suo interlocutore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden è stato insultato in diretta con una frase in codice popolare tra i sostenitori di Trump, durante una telefon… - MediasetTgcom24 : Usa: Joe Biden insultato in diretta durante la tradizionale telefonata per gli auguri di Natale #biden… - infoitestero : Usa, Biden insultato in codice durante una telefonata di Natale - RadioItaliaIRIB : Biden insultato in codice durante una telefonata di Natale - FirenzePost : Biden insultato in codice durante una telefonata di Natale col pubblico -