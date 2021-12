Basciano e Sophie prendono in giro Federica e Gianmaria: Soleil li rimette in riga – VIDEO (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il bacio tra Sophie e Basciano, la coppietta si è rifugiata nella sauna del Grande Fratello Vip scherzando con Soleil Sorge. Successivamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, senza un preciso senso logico, ha pensato bene di prendere in giro Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Basciano e Sophie prendono in giro Federica e Gianmaria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il bacio tra, la coppietta si è rifugiata nella sauna del Grande Fratello Vip scherzando conSorge. Successivamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, senza un preciso senso logico, ha pensato bene di prendere inCalemme eAntinolfi.in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

noirchocolaat : RT @GiuseppeporroIt: Sophie promette a Jessica di stare lontana da Alessandro Basciano ma lo bacia in magazzino #gfvip #sophiecodegoni #al… - GiuseppeporroIt : Sophie promette a Jessica di stare lontana da Alessandro Basciano ma lo bacia in magazzino #gfvip #sophiecodegoni… - LauraDonati11 : RT @Viperissima_: Jessica, Basciano e Sophie. #gfvip - soleil_sorge : comunque anche poco intelligenti ieri notte basciano e sophie che non tolgono i microfoni (magari come fanno giammi… - giuseppe_alto : GF Vip, Sophie Codegoni chiede scusa a Jessica Selassié ma poi bacia Basciano -