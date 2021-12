Appello di Papa Francesco per i migranti: "Non rinneghiamo l'umanità che ci accomuna" (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Dio, "non ci lasciare indifferenti di fronte al dramma dei migranti, dei profughi e dei rifugiati. I loro occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi". Lo ha detto Papa Francesco nella benedizoine Urbi et Orbi per il Natale. "Dio-con-noi, concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze - ha detto Papa Francesco - rendi i cuori generosi, per far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose. Ricompensa tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Dio, "non ci lasciare indifferenti di fronte al dramma dei, dei profughi e dei rifugiati. I loro occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'che ci, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi". Lo ha dettonella benedizoine Urbi et Orbi per il Natale. "Dio-con-noi, concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze - ha detto- rendi i cuori generosi, per far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose. Ricompensa tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei ...

