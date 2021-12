Amici 21 in onda oggi 25 dicembre 2021 con una puntata inedita di Natale: orario e come guardare lo speciale (Di sabato 25 dicembre 2021) Quella di sabato scorso non è stata l’ultima puntata di Amici del 2021 perché a sorpresa i telespettatori oggi potranno rivedere i ragazzi, tra ballerini e cantanti, della scuola più famosa d’Italia. Sì, avete capito bene: come regalo di Natale oggi, 25 dicembre, ci sarà una puntata inedita del talent show di Maria De Filippi, amatissimo e seguito ormai da anni da milioni di fan. View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) Amici 21 anticipazioni puntata speciale 25 dicembre 2021 su Witty Tv Maria De Filippi ha sorpreso tutti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) Quella di sabato scorso non è stata l’ultimadidelperché a sorpresa i telespettatoripotranno rivedere i ragazzi, tra ballerini e cantanti, della scuola più famosa d’Italia. Sì, avete capito bene:regalo di, 25, ci sarà unadel talent show di Maria De Filippi, amatissimo e seguito ormai da anni da milioni di fan. View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale)21 anticipazioni25su Witty Tv Maria De Filippi ha sorpreso tutti e ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Riccardo Sinigallia - Amici nel tempo - CorriereCitta : #Amici 21 in onda oggi #25dicembre 2021 con una puntata inedita di #Natale: orario e come guardare lo speciale - pale_blue_ric : BUON NATALE AMICI SU ITALIA 1 STA ANDANDO IN ONDA TOTÒ SAPORE - 361_magazine : Si è interrotta la messa in onda di Amici 21 per la consueta pausa natalizia. Il pubblico però, ha qualche dubbio i… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Tiziano Ferro - Amici per errore -