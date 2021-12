Allerta meteo il giorno di Natale finisce in un fulmine a ciel sereno (Di sabato 25 dicembre 2021) Allerta meteo selvaggia mentre il giorno di Natale finisce in un fulmine a ciel sereno per molti – con il PEGGIORE in arrivo Il giorno di Natale si è concluso con temporali per molti australiani lungo la costa orientale, mentre quelli nella fascia alta si stanno preparando per un ciclone tropicale. Il Bureau of meteorology Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021)selvaggia mentre ildiin unper molti – con il PEGGIORE in arrivo Ildisi è concluso con temporali per molti australiani lungo la costa orientale, mentre quelli nella fascia alta si stanno preparando per un ciclone tropicale. Il Bureau ofrology

positanonews : #Cronaca Allerta meteo di Santo Stefano, ecco come sarà il tempo fra Natale e Capodanno - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo di codice giallo anche il 26 dicembre su tutta la Toscana - ER_Notizie : Meteo, sarà un Santo Stefano bagnato. E sui rilievi allerta per il rischio di frane - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Maltempo, l'allerta gialla in Toscana prolungata fino a Santo Stefano #allertameteoTos - amtoscana : RT @qn_lanazione: Maltempo, l'allerta gialla in Toscana prolungata fino a Santo Stefano #allertameteoTos -