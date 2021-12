Vertice Marocco-Usa-Israele nel nome degli accordi di Abramo

(Di venerdì 24 dicembre 2021), Stati Uniti ehanno celebrato il primo anniversariodiindella pace in Medio Oriente. Il 22 dicembre si è tenuto un incontro tripartito ad alto livello in occasione del primo anniversario della dichiarazione congiunta tra i tre Paesi, che suggella la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Rabat e Gerusalemme, così come il riconoscimento da parte di Washington della sovranità del Regno sul Sahara occidentale. Il ministroEsteri marocchino, Nasser Bourita, ha co-presieduto con i suoi omologhi, lo statunitense Antony Blinken e l’israeliano Yaïr Lapid, una cerimonia dedicata alla celebrazione della il primo anniversario dell’accordo tripartito con un evento in videoconferenza. Questo accordo ha aperto la strada a un ...

