Traffico Roma del 24-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno il Traffico si mantiene regolare Sui raccordi autostradali tornata regolare la circolazione sull'Aurelia a seguito di un incidente tra 9 Castel di Guido in città Traffico in un incidente si segna nei pressi della Magliana via dell'Impruneta vicino via Vicopisano un altro proprio su via della Magliana vicino via della Magliana Nuova altro incidente ancora su Viale Trastevere all'altezza di via Aurelio Saffi rallentamenti un altro incidente vicino a Ponte Mammolo su via Egidio Galbani all'altezza di via Attilio Benigni anche oggi fino alle 20-30 nella fascia verde stop alle moto e motorini fine Euro 1 e auto a benzina fino a Euro 2 questo blocco via Giorgia quello permanente se prende la faccia perde vigore da lunedì a venerdì 24 ore su 24 per le auto a benzina fine Euro 2 e per quelle diesel Euro 2 per i ...

