Terza dose al via anche per la fascia 16-17 anni, e quella dei fragili 12-15 anni: Rezza ha firmato la circolare della Salute (Di venerdì 24 dicembre 2021) “E’ raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età”. La circolare del ministero della Salute che ‘apre’ la Terza dose ai giovani 16/17 anni, ed ai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) “E’ raccomandata la somministrazione di unadi vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggettidi età 16-17e ai soggettidi età 12- 15con elevatatà motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18di età”. Ladel ministeroche ‘apre’ laai giovani 16/17, ed ai ...

