Roma | Karsdorp ringrazia Mourinho | “Mi rende migliore”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Interessanti parole di Rick, il terzino dellache in un’intervista a ELFvoetbal ha parlato della sua esperienza in giallorosso lontano dall’Olanda. In particolar modo l’esterno ha sottolineato l’importanza di: “Mi, prima mi piaceva uscire e bere ma ora non più – spiega – Sono determinato a fare bene qui adopo la mia seconda esperienza al Feyenoord, qui il tifo è intenso tanto quanto quello all’Olanda anche se forse sono più critici quando le cose vanno male. Anche il derby con la Lazio è più sentito di Feyenoord-Ajax.” Sui motivi che lo hanno spinto a lasciare di nuovo il suo paese,non si nasconde: “Sono determinato ad avere successo, sono cresciuto e con l’impegno sono arrivato ad essere titolare.” SportFace.

ASCOLTA Rickha parlato al portale olandese Elf Voetbal: le dichiarazioni del terzino dellaRickha parlato al portale olandese Elf Voetbal: le sue parole. TIFOSI DELLA- "I supporters dovrebbero supportare la squadra, alcune volte veniamo fischiati troppo e con troppa ......dellaracconta come, dopo le difficoltà dei primi anni e un ritorno al Feyenoord poco felice, abbia ritrovato felicità e motivazioni in giallorosso. La famiglia ? È un uomo nuovo,, papà ...Roma, le parole di Rick Karsdorp su Mourinho e l'esperienza in Italia: "Mi rende migliore, prima uscivo a bere ma ora non più" ...ROMA - Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha rilasciato un'intervista alla rivista ELF Voetbal, dove ha parlato della squadra giallorossa e del suo rapporto co ...